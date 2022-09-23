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  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
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  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
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  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.
  • Super tanek etui. Udobno prileganje.

Izdelek ni več na voljo

Popolnoma brezžične slušalke

TAT2236WT/00

3.3
| (18) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Rožnata
Rožnata
Zelena
Zelena
Črna
Črna
Super tanek etui. Udobno prileganje.
Te popolnoma brezžične slušalke, odporne na vodne pljuske in pot, gredo povsod z vami. Polnilni etui lahko spravite v žep tesno oprijetih kavbojk. Ušesna čepka se prilegata vašim ušesom – popolna rešitev za vsem ki ne marate občutka vstavljenih čepkov v ušesnem kanalu.
Poglej vse prednosti

Super tanek etui. Udobno prileganje.

  • Ušesna čepka se prilegata ušesom

  • Zelo majhen polnilni etui

  • Zaščita pred vdorom vode razreda IPX4

  • Do 18-urna avtonomija predvajanja

4 barve. Oblika hokejske palice.

6-urna avtonomija predvajanja. 15-minutno polnjenje za dodatno uro predvajanja.

Jasen zvok z odličnimi nizkimi toni. 12 mm zvočne enote iz neodima.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.3

od 5

18

Ocene

23/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

04/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

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