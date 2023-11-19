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Izdelek ni več na voljo

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Popolnoma brezžične slušalke

TAT2236WT/00

Popolnoma brezžične slušalke

Izdelek ni več na voljo

Na voljo v

Bela
Bela
Rožnata
Rožnata
Zelena
Zelena
Črna
Črna

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Aplikacija za slušalke Philips

Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.

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Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 869.1 kB
  • 19 November 2023

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 365.9 kB
  • 6 January 2025

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

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