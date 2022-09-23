2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAT2236PK/00
Ušesna čepka se prilegata ušesom
Zelo majhen polnilni etui
Zaščita pred vdorom vode razreda IPX4
Do 18-urna avtonomija predvajanja
3.3
od 5
18
Ocene
Mustrica
23/09/2022
Hrvatska
Super
Jako zadovoljna... Slatka mala kutija i jako udobne slušalice... Buka je dosta umanjena.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Tami19
04/01/2022
Hrvatska
Super
Slušalice su odlične, jako lijepo stoje u uhu. Zvuk je čist tako da se ne treba ni preglasno slušati.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2236BK Potpuno bežične slušalice
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAT2236PK Potpuno bežične slušalice