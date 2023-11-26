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Brezžične otroške naušesne slušalke

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Brezžične otroške naušesne slušalke

TAK4206BL/00

Brezžične otroške naušesne slušalke

Izdelek ni več na voljo

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Na voljo v

Modra
Modra
Rožnata
Rožnata

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Aplikacija za slušalke Philips vam omogoča optimalen izkoristek zmožnosti slušalk. Prek mobilne naprave lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam nudijo popolno zvočno izkušnjo.

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Aplikacija za slušalke Philips

Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 26 November 2023

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 511.2 kB
  • 27 November 2023

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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