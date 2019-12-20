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  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu

Izdelek ni več na voljo

Saeco PicoBaristoSuper samodejni aparat za espresso

SM5473/10

5
| (47) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
Raziščite nov svet kav z najpogostejšimi recepti, na primer espresso in kapučino ali s posebnimi kavnimi napitki, na primer Americano ali espresso z malo mleka
Poglej vse prednosti

Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu

  • 10 napitkov

  • Vgrajen vrček za mleko

  • Sprednji del iz nerjavečega jekla

  • AquaClean

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Oznaka CSA: Saeco iz kavnih zrn izvleče največ

Oznaka CSA: Saeco iz kavnih zrn izvleče največ

Tehnologija Saeco iz vaših najljubših kavnih zrn izvleče najboljše okuse in tako pričara močno in pristno aromo ter okus (pražena, čokoladna, muškatna, sadna, cvetlična, ostra)

Hitra priprava z visokozmogljivim grelnikom vode

Hitra priprava z visokozmogljivim grelnikom vode

Popolna kava potrebuje popolno temperaturo. Naš visokozmogljiv Thermoblock je izdelan iz lahkega aluminija in ima ohišje iz nerjavečega jekla, ki vodo hitro segreje na najprimernejšo temperaturo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

47

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/12/2019

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Praktično in uporabno

enostavna uporaba aparata, odlična kakovost, lep izgled, super napitki

Prednosti

Odlična kakovost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso

10/12/2019

Slovenija

Slovenija

Aparat pripravi kavo po vaših željah!

Čiščenje in vzdrževanje brez truda! Keramični mlinček vedno zagotovi odličen okus kave. Širok izbor napitkov (10). Cappuccino ali Latte Macchiato si odslej lahko pripravim z enim samim dotikom na zaslon. Super :-)

Prednosti

Do 5000 skodelic kave brez potrebe po odstranjevanju vodnega kamna.

Slabosti

(Zaenkrat) ne najdem slabih besed za ta aparat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso

10/12/2019

Slovenija

Slovenija

moja jutra s saecom

odkar je saeco prisel k nam, so jutra drugacna. pa poglejmo s cim bomo danes zaceli dan. super izbor razlicnih moznosti. vse samodejno, pregledno in na dosegu klika. edina slaba lastnost, da ob koncu dneva ugotovis, da si spil ze pet kav. in da je mogoce dovolj. jutri spet...

Prednosti

velik izbor napitkov, vse samodejno in pregledno

Slabosti

povzroca zasvojenost s kavo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja