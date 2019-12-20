2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
10 napitkov
Vgrajen vrček za mleko
Sprednji del iz nerjavečega jekla
AquaClean
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Tehnologija Saeco iz vaših najljubših kavnih zrn izvleče najboljše okuse in tako pričara močno in pristno aromo ter okus (pražena, čokoladna, muškatna, sadna, cvetlična, ostra)
Popolna kava potrebuje popolno temperaturo. Naš visokozmogljiv Thermoblock je izdelan iz lahkega aluminija in ima ohišje iz nerjavečega jekla, ki vodo hitro segreje na najprimernejšo temperaturo.
5.0
od 5
47
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tonček56
20/12/2019
Slovenija
Preverjen kupec
Praktično in uporabno
enostavna uporaba aparata, odlična kakovost, lep izgled, super napitki
Prednosti
Odlična kakovost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso
Slon45
10/12/2019
Slovenija
Aparat pripravi kavo po vaših željah!
Čiščenje in vzdrževanje brez truda! Keramični mlinček vedno zagotovi odličen okus kave. Širok izbor napitkov (10). Cappuccino ali Latte Macchiato si odslej lahko pripravim z enim samim dotikom na zaslon. Super :-)
Prednosti
Do 5000 skodelic kave brez potrebe po odstranjevanju vodnega kamna.
Slabosti
(Zaenkrat) ne najdem slabih besed za ta aparat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso
grande baristo
10/12/2019
Slovenija
moja jutra s saecom
odkar je saeco prisel k nam, so jutra drugacna. pa poglejmo s cim bomo danes zaceli dan. super izbor razlicnih moznosti. vse samodejno, pregledno in na dosegu klika. edina slaba lastnost, da ob koncu dneva ugotovis, da si spil ze pet kav. in da je mogoce dovolj. jutri spet...
Prednosti
velik izbor napitkov, vse samodejno in pregledno
Slabosti
povzroca zasvojenost s kavo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5473/10 Super samodejni aparat za espresso
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja