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  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
  • Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu

Izdelek ni več na voljo

Saeco PicoBaristoSuper samodejni aparat za espresso

SM5460/10

5
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu
PicoBaristo je kompakten aparat, ki razvaja ljubitelje kave z raznolikostjo. Z uporabniškim vmesnikom lahko izbirate med številnimi specialitetami z enim samim dotikom. S filtrom AquaClean pa lahko uživate v do 5000 skodelicah* brez odstranjevanja vodnega kamna
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10 napitkov, pripravljenih v kompaktnem aparatu

Vrhunska kava, ki jo zlahka prilagodite svojemu okusu

  • 10 napitkov

  • Vgrajen vrček za mleko

  • Črna

  • AquaClean

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Izboljšano upravljanje aparata prek naprednega zaslona

Izboljšano upravljanje aparata prek naprednega zaslona

Napredni zaslon prikazuje vse pomembne informacije za enostavno upravljanje aparata in najboljše rezultate. Kombinacija ikon in besedila vas bo jasno vodila skozi različne možnosti prilagajanja in pomembne informacije glede vzdrževanja.

S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna

S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Ocene

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5.0

od 5

23

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

14/11/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen je. Upam, da tako ostane.

Aparat uporabljamo en teden in smo zelo zadovoljni. Enostavna uporaba, velik izbor kav. Upam, da z daljšo uporabo ne bo večjih nevšečnosti. Zelo zadovoljna sem tudi z servisnim centrom, kjer mi je prijazna ga. Lea posredovala nekaj dodatnih uporabnih nasvetov za uspešno uporabo izdelka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Super samodejni aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Super samodejni aparat za espresso

21/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan omjer cijene i kvalitete

Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

04/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...

Prednosti

Praktičan i nije puno bučan

Slabosti

cijena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja