2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
10 napitkov
Vgrajen vrček za mleko
Črna
AquaClean
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Napredni zaslon prikazuje vse pomembne informacije za enostavno upravljanje aparata in najboljše rezultate. Kombinacija ikon in besedila vas bo jasno vodila skozi različne možnosti prilagajanja in pomembne informacije glede vzdrževanja.
AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.
5.0
od 5
23
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sony
14/11/2019
Slovenija
Odličen je. Upam, da tako ostane.
Aparat uporabljamo en teden in smo zelo zadovoljni. Enostavna uporaba, velik izbor kav. Upam, da z daljšo uporabo ne bo večjih nevšečnosti. Zelo zadovoljna sem tudi z servisnim centrom, kjer mi je prijazna ga. Lea posredovala nekaj dodatnih uporabnih nasvetov za uspešno uporabo izdelka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Super samodejni aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Super samodejni aparat za espresso
Kami13
21/07/2021
Hrvatska
Izvrstan omjer cijene i kvalitete
Željela sam kupiti odličan aparat za kavu za neku srednju cijenu i ovaj aparat je upravo to. Nekoliko vrsta napitaka, mogućnost reguliranja jačine okusa, meljenja te odlična pjenica.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Memica 123
04/09/2020
Hrvatska
Odličan!
Imamo ga tjedan dana i prezadovoljni smo! Cijela kuća zamiriše po kavi...
Prednosti
Praktičan i nije puno bučan
Slabosti
cijena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo SM5460/10 Superautomatski aparat za espresso
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja