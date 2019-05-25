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  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni
  • Močni ritmi, izraziti nizki toni

Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHE3700WT/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Rožnata
Rožnata
Svetlo modra
Svetlo modra
Črna
Črna
Močni ritmi, izraziti nizki toni
Izjemno majhne ušesne slušalke Philips Vibes za mogočne nizke tone imajo ovalne cevne vstavke za vaše udobje in vakuumsko metaliziran premaz za eleganten videz in dodatno zaščito.
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Kompaktna zasnova z vakuumsko metalizirano zaščito

Močni ritmi, izraziti nizki toni

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje

3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo

Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.

Učinkovite pogonske enote za mogoče nizke tone in jasen zvok

Učinkovite pogonske enote za mogoče nizke tone in jasen zvok

Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite pogonske enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3700BL Slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3700BL Slušalke

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