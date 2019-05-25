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Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHE3700LB/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Bela
Bela
Modra
Modra
Rdeča
Rdeča
Rožnata
Rožnata
Svetlo modra
Svetlo modra
Črna
Črna

Močni ritmi, izraziti nizki toni

Izjemno majhne ušesne slušalke Philips MyJam Vibes za mogočne nizke tone imajo ovalne cevne vstavke za vaše udobje in vakuumsko metaliziran premaz za eleganten videz in dodatno zaščito.

Poglej vse prednosti

Kompaktna zasnova z vakuumsko metalizirano zaščito

Močni ritmi, izraziti nizki toni

  • 8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesna

Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Sijoča barvna prevleka za dovršen videz in zaščito

Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.

3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje

3 izmenljivi gumijasti ušesni pokrovčki zagotavljajo optimalno prileganje

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo

Popolna zatesnitev ušesa zadržuje šume iz okolice

Popolna zatesnitev ušesa zadržuje šume iz okolice

Izjemno majhne slušalke se popolnoma prilegajo v ušesu in zagotavljajo zatesnitev, ki zadržuje šume iz okolice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3700BL Slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE3700BL Slušalke

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