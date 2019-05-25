2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
8,6 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki –, zato se vedno popolnoma prilegajo
Visokokakovostna sijoča in barvna prevleka zagotavlja dovršen videz in dodatno ščiti površino.
Ušesne slušalke Philips Vibes v kompaktni zasnovi skrivajo učinkovite pogonske enote. Zagotavljajo popolno prileganje ter hkrati predvajajo jasen zvok in mogočne nizke tone.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3700BL Slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE3700BL Slušalke