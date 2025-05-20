2 leti garancije
Oblikovanje, prirezovanje in britje
2 x 360-stopinjsko rezilo
Papirnata embalaža, primerna za recikliranje**
Rezilo uporabljajte do 4 mesece*
Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.
Primerno za vse izdelke OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.
4.6
od 5
3078
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Silvester Stallone
20/05/2025
Slovenija
TOP prirezovalnik
Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360
DjThaddeus
28/11/2021
Slovenija
Del promocije
Dober Trimmer
Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.
Prednosti
Praktičnost, udobje
Slabosti
Baterija, ni indikatorja napolnjenosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Lord83
19/11/2021
Slovenija
Del promocije
Extra
Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.
Prednosti
Super rezilo, dobra baterija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
Kjer so na voljo ustrezne zmogljivosti