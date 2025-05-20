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  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

OneBladeNadomestno rezilo 360

QP420/50

4.6
| (3078) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
Inovativno 360-stopinjsko rezilo se lahko upogiba v vse smeri, da se prilagodi linijam vašega obraza. Zasnova omogoča nenehen stik s kožo in nadzor britja. Enostavno prirežite in pobrijte tudi najtežje dostopne predele s samo nekaj potezami in prijetnim občutkom na koži.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Kompatibilni izdelki
OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Obraz in telo

QP6541/15

OneBlade

OneBlade
Obraz

QP2724/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz

QP2734/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz in telo

QP2834/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Obraz in telo

QP2834/23

OneBlade 360 with connectivity

OneBlade 360 with connectivity
Obraz

QP4530/30

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Obraz in telo

QP4631/65

Zasnovano za prirezovanje dlak in zaščito kože

Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

  • Oblikovanje, prirezovanje in britje

  • 2 x 360-stopinjsko rezilo

  • Papirnata embalaža, primerna za recikliranje**

  • Rezilo uporabljajte do 4 mesece*

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je revolucionaren nov hibridni oblikovalnik, s katerim lahko prirezujete in brijete dlačice vseh dolžin ter ustvarjate jasne linije in robove. Njegov dvojni zaščitni sistem – premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin.

Primerno za vse ročaje OneBlade

Primerno za vse ročaje OneBlade

Primerno za vse izdelke OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo, ki se ne skrha zlepa

Rezilo iz trajnega nerjavnega jekla omogoča do 4 mesece uporabe* za dolgotrajen občutek svežine. Ko se na rezilu prikaže indikator zamenjave – ikona izvrženja, učinkovitost rezila morda ni več optimalna. Priporočamo, da takrat za najboljšo izkušnjo britja rezilo zamenjate.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.6

od 5

3078

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2025

Slovenija

Slovenija

TOP prirezovalnik

Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

28/11/2021

Slovenija

Slovenija

Dober Trimmer

Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.

Prednosti

Praktičnost, udobje

Slabosti

Baterija, ni indikatorja napolnjenosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

19/11/2021

Slovenija

Slovenija

Extra

Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.

Prednosti

Super rezilo, dobra baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.

  2. Kjer so na voljo ustrezne zmogljivosti