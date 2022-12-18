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  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*

OneBlade Pro 360Obraz in telo

QP6541/15

4.5
| (1034) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*
Z novim oblikovalnikom OneBlade 360 je prirezovanje, oblikovanje robov in britje dlačic vseh dolžin še lažje kot kdaj prej. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.
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Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin*

  • Litij-ionska baterija za polnjenje

  • Glavnik za natančno oblikovanje videza za 14 dolžin

  • Mokra in suha uporaba

  • Indikator baterije

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za oblikovanje obraznih dlačic. Primeren je za dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – prevleka za boljše drsenje in zaokrožene konice – omogoča lažje in udobno britje. Njegova tehnologija britja s hitro premikajočo se rezilno enoto (12.000-krat na minuto) omogoča učinkovito prirezovanje tudi daljših dlačic.

Inovativno 360-stopinjsko rezilo

Inovativno 360-stopinjsko rezilo se lahko upogiba v vse smeri, da se prilagodi linijam vašega obraza. Zasnova omogoča nenehen stik s kožo in nadzor britja. Enostavno prirežite in pobrijte tudi najtežje dostopne predele s samo nekaj potezami in prijetnim občutkom na koži.*

Skrajšajte dlačice

Prirežite brado na enakomerno dolžino s priloženim prilagodljivim natančnim glavničkom. Uporabite eno od 14 nastavitev dolžine in oblikujte želeni videz – od večerne brade do krajše ali daljše brade.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

1034

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/12/2022

Slovenija

Slovenija

Napreden a preprost

Mam ga že pol leta če ne več,britje postane preprosto,hitro neki novega ..Nikoli prej se nisem bril z aparati rad pa mam kvalitetne stvari ki jih nima vsak.

Prednosti

Daaaa vse je top.

Slabosti

Piran ,Portorozu niti v DM nisem dobil nastavke -britvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro QP6530/16 Obraz

30/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Osvrt na Oneblade pro

Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

21/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. V primerjavi s predhodnikom, med britjem

  2. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.