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  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
  • Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin

OneBladeObraz

QP2724/20

4.6
| (3078) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin
Philips OneBlade je revolucionaren, nov hibridni oblikovalnik, ki prirezuje, brije in ustvarja čiste linije ter robove ne glede na dolžino dlačic. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Oblikuje, prirezuje in brije dlačice vseh dolžin

  • Oblikuje, prirezuje in brije

  • Originalno rezilo

  • Nastavljiv glavnik 5 v 1

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsna prevleka in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Njegova tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12.000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.

Nastavljiv glavnik 5-v-1

Nastavljiv glavnik 5-v-1

Edinstvena zasnova odprtega glavnika za učinkovito prirezovanje brez nabiranja dlačic in prekinjanja rutine – tudi pri dolgih in gostih dlačicah.

Oblikujte izrazite linije

Oblikujte izrazite linije

Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

3078

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2025

Slovenija

Slovenija

TOP prirezovalnik

Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

28/11/2021

Slovenija

Slovenija

Dober Trimmer

Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.

Prednosti

Praktičnost, udobje

Slabosti

Baterija, ni indikatorja napolnjenosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

19/11/2021

Slovenija

Slovenija

Extra

Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.

Prednosti

Super rezilo, dobra baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. V primerjavi s predhodnim izdelkom QP210

  2. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.