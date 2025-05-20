2 leti garancije
Oblikuje, prirezuje in brije
Originalno rezilo
Nastavljiv glavnik 5 v 1
Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsna prevleka in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Njegova tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12.000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.
Edinstvena zasnova odprtega glavnika za učinkovito prirezovanje brez nabiranja dlačic in prekinjanja rutine – tudi pri dolgih in gostih dlačicah.
Ustvarite natančne linije z obojestranskim rezilom. Brijete lahko v obe smeri in tako bolje vidite vsako dlačico, ki jo boste obrili. Začrtajte linije svojega sloga v le nekaj sekundah!
4.6
od 5
3078
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Silvester Stallone
20/05/2025
Slovenija
TOP prirezovalnik
Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360
DjThaddeus
28/11/2021
Slovenija
Del promocije
Dober Trimmer
Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.
Prednosti
Praktičnost, udobje
Slabosti
Baterija, ni indikatorja napolnjenosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Lord83
19/11/2021
Slovenija
Del promocije
Extra
Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.
Prednosti
Super rezilo, dobra baterija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
V primerjavi s predhodnim izdelkom QP210
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.