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  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
  • Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

OneBlade 360Obraz

QP2734/20

4.6
| (3078) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin
Z novim oblikovalnikom OneBlade 360 je prirezovanje, oblikovanje robov in britje dlačic vseh dolžin še lažje kot kdaj prej. Enostavno obrijte in prirežite še tako nedostopna področja z manj* potezami. Pozabite na številne korake in pripomočke. Oblikovalnik OneBlade poskrbi za vse.
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Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Enostavno oblikovanje, prirezovanje in britje dlačic vseh dolžin

  • Oblikuje, prirezuje in brije

  • Rezilo 360

  • Nastavljiv glavnik 5 v 1

Edinstvena tehnologija OneBlade

Edinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade prinaša revolucionarno tehnologijo, zasnovano za britje obraza. Lahko brije dlačice vseh dolžin. Njegov dvojni zaščitni sistem – drsna prevleka in zaobljene konice – omogoča preprosto in udobno britje. Njegova tehnologija britja se ponaša s hitrim premikanjem rezilne enote (12.000-krat na minuto) za učinkovito britje – tudi pri daljših dlačicah.

Inovativno 360-stopinjsko rezilo

Inovativno 360-stopinjsko rezilo

Inovativno 360-stopinjsko rezilo se lahko upogiba v vse smeri, da se prilagodi linijam vašega obraza. Zasnova omogoča nenehen stik s kožo in nadzor britja. Enostavno prirežite in pobrijte tudi najtežje dostopne predele s samo nekaj potezami in prijetnim občutkom na koži.

Nastavljiv glavnik 5-v-1

Nastavljiv glavnik 5-v-1

Edinstvena zasnova odprtega glavnika poskrbi za učinkovito prirezovanje brez nabiranja las in prekinitev opravila – tudi pri dolgih in gostih dlačicah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

3078

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2025

Slovenija

Slovenija

TOP prirezovalnik

Prirezovalnik me je totalno navdušil in sem zelo zadovoljen

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP420/50 Nadomestno rezilo 360

28/11/2021

Slovenija

Slovenija

Dober Trimmer

Osebno me je bolj navdušil kot moj star brivnik serije 7000.

Prednosti

Praktičnost, udobje

Slabosti

Baterija, ni indikatorja napolnjenosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

19/11/2021

Slovenija

Slovenija

Extra

Zelo dobro rezilo in baterija. Odlicen kvalitet. Priporocam.

Prednosti

Super rezilo, dobra baterija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QP2520/30 OneBlade

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. V primerjavi s predhodnim izdelkom QP210

  2. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.