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OneBlade – prireže, oblikuje in obrije
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OneBlade 360 Obraz
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QP2734/20
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3000.103.1018.1
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S čim lahko polnim izdelke Philips, ki se polnijo prek USB-ja?
Omrežni adapter USB HQ87
Shaver series 5000Mehka torbica
OneBlade 360 & ProZaščitni pokrov
Kabel USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Nastavljivi glavnik za brado, 1–5 mm
OneBladeNadomestno rezilo 360
OneBladeNadomestno rezilo
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