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OneBlade – prireže, oblikuje in obrije
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OneBlade Za intimne predele
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QP1924/20
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Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Uporabniški priročnik
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S čim lahko polnim izdelke Philips, ki se polnijo prek USB-ja?
OneBlade2 x rezilo SkinProtect
OneBladeZaščitni pokrov
OneBladeGlavnik za dlačice na intimnih predelih, 3 mm
Omrežni adapter USB HQ87
Kabel USB
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