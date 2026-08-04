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  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov

OneBladeZa intimne predele

QP1924/20

4.2
| (198) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
Rezilo SkinProtect nudi dodatno zaščito pred draženjem za občutljivo kožo pazduh in intimnih predelov.
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Britje in prirezovanje z dodatno zaščito kože

Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov

  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov

  • 1 x rezilo SkinProtect

  • 1 x prirezovalni glavnik

  • 100-odstotno vodoodporen

  • Možnost polnjenja, mokra ali suha uporaba

Zaščita za občutljive predele

Zaščita za občutljive predele

Rezilo SkinProtect nudi dodatno zaščito pred draženjem za občutljivo kožo pazduh in intimnih predelov.

Dvosmerno britje in prirezovanje, 100-odstotno vodoodporen, polnjenje prek vhoda USB-A

Dvosmerno britje in prirezovanje, 100-odstotno vodoodporen, polnjenje prek vhoda USB-A

Naša priznana tehnologija OneBlade je primerna za vaše pazduhe in intimne predele, ne glede na to, kako dolgo ste pustili rasti dlake. Medtem ko hitri rezalnik striže dlake s hitrostjo 100-krat na sekundo, zaobljeni robovi, mostiček za zaščito kože in zaobljene konice ščitijo vašo kožo pod pazduho in na intimnih predelih.

Priložen 3-milimetrski glavnik za enostavno prirezovanje dlak

Priložen 3-milimetrski glavnik za enostavno prirezovanje dlak

Želite pustiti nekaj dlak? Prirežite dlake na intimnih predelih in pod pazduhami, kakor si želite. Samo kliknite na priloženi 3-milimetrski prirezovalni glavnik.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.2

od 5

198

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za preporučiti

Odličan proizvod. Pogotovo za intimno područje. Preporuka definitivno. Dugo vremena nisam imala nešto tako dobro.

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-02-27

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-02-27

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je izvanredan

Proizvod sam po sebi odličan ,koristimo ga muž i ja!

Prednosti

Brz,učinkovit ,ne ostavlja tragove kao sto su pristići i slicno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-06-20

04/08/2026

Hrvatska

Hrvatska

Moj mali prijatelj

Koristim godinu dana I jako zadovoljan.Nema iritacije poslije brijanja pogotovo u ljeto kada su velike vrućine. Brijanje je jednostavno, ne porežem se i nisu mi do sada urasle dlačice niti jednom kako se zna desiti. Jednostavna primjena i održavanje.

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2025-06-07

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2025-06-07

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.