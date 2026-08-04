2 leti garancije
Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
1 x rezilo SkinProtect
1 x prirezovalni glavnik
100-odstotno vodoodporen
Možnost polnjenja, mokra ali suha uporaba
Rezilo SkinProtect nudi dodatno zaščito pred draženjem za občutljivo kožo pazduh in intimnih predelov.
Naša priznana tehnologija OneBlade je primerna za vaše pazduhe in intimne predele, ne glede na to, kako dolgo ste pustili rasti dlake. Medtem ko hitri rezalnik striže dlake s hitrostjo 100-krat na sekundo, zaobljeni robovi, mostiček za zaščito kože in zaobljene konice ščitijo vašo kožo pod pazduho in na intimnih predelih.
Želite pustiti nekaj dlak? Prirežite dlake na intimnih predelih in pod pazduhami, kakor si želite. Samo kliknite na priloženi 3-milimetrski prirezovalni glavnik.
4.2
od 5
198
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ina0311
04/08/2026
Hrvatska
Del promocije
Proizvod za preporučiti
Odličan proizvod. Pogotovo za intimno područje. Preporuka definitivno. Dugo vremena nisam imala nešto tako dobro.
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-02-27
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-02-27
Lala2006
04/08/2026
Hrvatska
Del promocije
Proizvod je izvanredan
Proizvod sam po sebi odličan ,koristimo ga muž i ja!
Prednosti
Brz,učinkovit ,ne ostavlja tragove kao sto su pristići i slicno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-06-20
04/08/2026
Hrvatska
Del promocije
Moj mali prijatelj
Koristim godinu dana I jako zadovoljan.Nema iritacije poslije brijanja pogotovo u ljeto kada su velike vrućine. Brijanje je jednostavno, ne porežem se i nisu mi do sada urasle dlačice niti jednom kako se zna desiti. Jednostavna primjena i održavanje.
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2025-06-07
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2025-06-07
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.