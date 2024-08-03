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  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov

OneBlade2 x rezilo SkinProtect

QP229/50

4.5
| (312) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
Rezilo SkinProtect nudi dodatno zaščito pred draženjem za občutljivo kožo pazduh in intimnih predelov.
Poglej vse prednosti
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Izberite Philips OneBlade, vodilno blagovno znamko na področju električnih izdelkov za oblikovanje1

Kompatibilni izdelki
OneBlade

OneBlade
Za intimne predele

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Za intimne predele

QP1924/22

Britje in prirezovanje z dodatno zaščito kože

Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov

  • Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov

  • 2 x nadomestno rezilo

  • Za vse ročaje modelov OneBlade

  • Rezilo uporabljajte do 4 mesece*

Zaščita za občutljive predele

Zaščita za občutljive predele

Rezilo SkinProtect nudi dodatno zaščito pred draženjem za občutljivo kožo pazduh in intimnih predelov.

Enostavno britje v obe smeri

Enostavno britje v obe smeri

Dvostransko rezilo vam omogoča britje v obeh smereh, da zlahka dosežete težje dostopna mesta, oblikujete jasne linije ali poskrbite za dodatno oblikovanje točno tam, kjer želite.

Rezila lahko uporabljate do 4 mesece*

Rezila lahko uporabljate do 4 mesece*

Trpežna rezila iz nerjavečega jekla so zasnovana za dolgotrajno uporabo. Za optimalno delovanje morate posamezno rezilo zamenjati samo vsake 4 mesece*. Zamenjava je preprosta in enostavna.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

312

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.

  2. Papirnata embalaža, primerna za recikliranje.