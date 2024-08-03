2 leti garancije
Enostavno in koži prijazno britje intimnih predelov
2 x nadomestno rezilo
Za vse ročaje modelov OneBlade
Rezilo uporabljajte do 4 mesece*
Rezilo SkinProtect nudi dodatno zaščito pred draženjem za občutljivo kožo pazduh in intimnih predelov.
Dvostransko rezilo vam omogoča britje v obeh smereh, da zlahka dosežete težje dostopna mesta, oblikujete jasne linije ali poskrbite za dodatno oblikovanje točno tam, kjer želite.
Trpežna rezila iz nerjavečega jekla so zasnovana za dolgotrajno uporabo. Za optimalno delovanje morate posamezno rezilo zamenjati samo vsake 4 mesece*. Zamenjava je preprosta in enostavna.
4.5
od 5
312
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Del promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Del promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Del promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
Papirnata embalaža, primerna za recikliranje.