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Philips Barista Brew Polsamodejni espresso kavni aparat

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Philips Barista BrewPolsamodejni espresso kavni aparat

PSA3218/01

Philips Barista Brew Polsamodejni espresso kavni aparat

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  • How to install Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series
    How to install Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series
  • How to brew your espresso and froth your milk with the Barista Brew SEMI-AUTO Espresso series
    How to brew your espresso and froth your milk with the Barista Brew SEMI-AUTO Espresso series
  • How to clean Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series
    How to clean Philips Barista Brew Semi-automatic Espresso series

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 636.8 kB
  • 24 March 2026

PSA3218/01_PSA3218/10_PSA3228/01_PSA3228/41_Important Information Manual

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 13 March 2026

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