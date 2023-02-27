2 leti garancije
Komplet za zabave
1 dvoslojni nastavek
1 ločevalnik hrane
Z dvonivojsko rešetko podvojite površino Airfryerja za pripravo. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano.
Ločite površino za pripravo v Airfryerju z ločevalnikom hrane, ki omogoča še več načinov uporabe. Pecite ali cvrite različna živila istočasno in brez mešanja.
Z recepti v aplikaciji HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*
4.4
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Prednosti
Rýchle a zdravé varenie
Slabosti
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Prednosti
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Efektivní využití koše fritézy
Lepším rozdělením prostoru koše fritézy umožňuje přípravu více porcí, popř. současnou přípravu masa a přílohy.
Prednosti
možnost přípravy více porcí nebo masa i přílohy současně / mytí v myčce
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
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