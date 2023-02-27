IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave
  • Komplet za zabave

Dodatek za AirfryerKomplet za zabave XXL

HD9950/00

4.4
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Komplet za zabave
S tem posebnim kompletom za zabavo za Philips Airfryer lahko organizirate odlično in zdravo zabavo z vsemi najljubšimi jedmi. Z dvonivojsko rešetko in ločevalnikom hrane povečajte prostor za pripravo v Airfryerju.
Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA552/00

Dodatki in nasveti za zabavo z Airfryerjem

Komplet za zabave

  • Komplet za zabave

  • 1 dvoslojni nastavek

  • 1 ločevalnik hrane

Podvojite površino za pripravo z dvonivojsko rešetko

Podvojite površino za pripravo z dvonivojsko rešetko

Z dvonivojsko rešetko podvojite površino Airfryerja za pripravo. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano.

Ločite površino za pripravo v Airfryerju z ločevalnikom hrane

Ločite površino za pripravo v Airfryerju z ločevalnikom hrane

Ločite površino za pripravo v Airfryerju z ločevalnikom hrane, ki omogoča še več načinov uporabe. Pecite ali cvrite različna živila istočasno in brez mešanja.

Personaliziran dnevni navdih

Personaliziran dnevni navdih

Z recepti v aplikaciji HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
1

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Prednosti

Rýchle a zdravé varenie

Slabosti

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Prednosti

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Efektivní využití koše fritézy

Lepším rozdělením prostoru koše fritézy umožňuje přípravu více porcí, popř. současnou přípravu masa a přílohy.

Prednosti

možnost přípravy více porcí nebo masa i přílohy současně / mytí v myčce

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Ta ocena je bila podana za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Obiščite www.Philips.com/HomeID, da preverite, ali je HomeID na voljo v vaši državi.