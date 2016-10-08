2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
5 načinov
2 glavi ščetke
UV-čistilnik za glave ščetke
Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.
Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.
Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdravje dlesni.
4.7
od 5
33
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kokos
08/10/2016
Slovenija
5/5
Najboljši nakup zadnjih let, te ščetke ne zamenjam več za nobeno drugo!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka
original30
07/07/2016
Slovenija
Great product.
The brush is great, but it last only for about 3 years before the motor died.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka
Vesna
12/03/2016
Slovenija
Odlicno!!!
Dobila sem jo za darilo. Moja ocena je zato odlicna saj mi je dejansko od prvega dne uporabe vedno ob meniin izpoljnjuje vsa moja pricakovanja. Hvala vam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka
E. coli, s. mutans in herpes simplex
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean