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  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni
  • Celovita nega dlesni

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare FlexCare+Sonična električna zobna ščetka

HX6972/10

4.7
| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Celovita nega dlesni
Z našo sonično tehnologijo in 5 načini ščetkanja je električna zobna ščetka FlexCare+ prava rešitev za bolj zdravo ustno votlino. Zdaj lahko zdravje dlesni izboljšate že po 2 tednih uporabe.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Zobna ščetka za nežno čiščenje zob in dlesni

Celovita nega dlesni

  • 5 načinov

  • 2 glavi ščetke

  • UV-čistilnik za glave ščetke

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.

V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdravje dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

33

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/10/2016

Slovenija

Slovenija

5/5

Najboljši nakup zadnjih let, te ščetke ne zamenjam več za nobeno drugo!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka

07/07/2016

Slovenija

Slovenija

Great product.

The brush is great, but it last only for about 3 years before the motor died.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka

12/03/2016

Slovenija

Slovenija

Odlicno!!!

Dobila sem jo za darilo. Moja ocena je zato odlicna saj mi je dejansko od prvega dne uporabe vedno ob meniin izpoljnjuje vsa moja pricakovanja. Hvala vam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare+ HX6972/10 Sonična električna zobna ščetka

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Omejitve odgovornosti

  1. E. coli, s. mutans in herpes simplex

  2. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean