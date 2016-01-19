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Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
1 način
1 glava ščetke
Patentirana sonična tehnologija odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.
Električna zobna ščetka Philips Sonicare pomaga odstranjevati in čistiti madeže na zobeh za bolj bel nasmeh.
Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za vsako področje ust pove, kdaj ste porabili optimalno dolžino časa, merilnik časa SmarTimer pa vas opozori, ko se celoten čas izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.
4.7
od 5
623
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
papl1148
19/01/2016
Slovenija
perfektno
Brezhibno delovanje. Priporočam vsakemu, ki želi skrbeti za ustno higijeno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush
lirofila
11/09/2021
Hrvatska
odlična četkica za zube
Do sada nikad nisam koristila električnu četkicu i oduševljena sam. Mislila sa da su mi zubi čisti do sadašnjim načinom čišćenja zuba ali ovo sada je stvarno razlika. Čak mi se čini da su i bijeliji. Kupila sam i ostalim članovima kućanstva i oni su oduševljeni.
Prednosti
Sve mi je odlično
Slabosti
nemam što za protiv
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush
07/10/2021
Slovensko
Výborná kefka
Na moje zuby ako ušitá, najprv som sa bála vybrácií ale je to ok. Mám veľmi citlivé ďasná a rýchlo sa mi tvorí zubný kameň a po porade so svojím stomatológom som sa rozhodla pre tento typ a na moje prekvapenie čistí perfektne, vibrácie sú jemné, ďasná nekrvácajú. Proste super
Prednosti
Jemná, šetrná k ďasnám, čistí vynikajúco
Slabosti
Zatiaľ o ničom neviem, keďže ju mám ktátko
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka