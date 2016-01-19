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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare EasyCleanSonična električna zobna ščetka

HX6511/50

4.7
| (623) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Učinkovitejše odstranjevanje oblog
Z edinstvenim dinamičnim čiščenjem z električno zobno ščetko Philips Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Enostavno opustite ročno zobno ščetko

Učinkovitejše odstranjevanje oblog

  • 1 način

  • 1 glava ščetke

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Patentirana sonična tehnologija odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Električna zobna ščetka Philips Sonicare pomaga odstranjevati in čistiti madeže na zobeh za bolj bel nasmeh.

Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za vsako področje ust pove, kdaj ste porabili optimalno dolžino časa, merilnik časa SmarTimer pa vas opozori, ko se celoten čas izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

623

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

19/01/2016

Slovenija

Slovenija

perfektno

Brezhibno delovanje. Priporočam vsakemu, ki želi skrbeti za ustno higijeno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush

11/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

odlična četkica za zube

Do sada nikad nisam koristila električnu četkicu i oduševljena sam. Mislila sa da su mi zubi čisti do sadašnjim načinom čišćenja zuba ali ovo sada je stvarno razlika. Čak mi se čini da su i bijeliji. Kupila sam i ostalim članovima kućanstva i oni su oduševljeni.

Prednosti

Sve mi je odlično

Slabosti

nemam što za protiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush

07/10/2021

Slovensko

Slovensko

Výborná kefka

Na moje zuby ako ušitá, najprv som sa bála vybrácií ale je to ok. Mám veľmi citlivé ďasná a rýchlo sa mi tvorí zubný kameň a po porade so svojím stomatológom som sa rozhodla pre tento typ a na moje prekvapenie čistí perfektne, vibrácie sú jemné, ďasná nekrvácajú. Proste super

Prednosti

Jemná, šetrná k ďasnám, čistí vynikajúco

Slabosti

Zatiaľ o ničom neviem, keďže ju mám ktátko

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

  2. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka