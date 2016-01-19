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  • Učinkovitejše odstranjevanje oblog
  • Učinkovitejše odstranjevanje oblog
  • Učinkovitejše odstranjevanje oblog
  • Učinkovitejše odstranjevanje oblog
  • Učinkovitejše odstranjevanje oblog
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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare EasyCleanSonična električna zobna ščetka

HX6511/02

4.7
| (623) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Učinkovitejše odstranjevanje oblog
Z edinstvenim dinamičnim čiščenjem z električno ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Vrhunska zobna ščetka Sonicare

Učinkovitejše odstranjevanje oblog

  • 1 način

  • 1 glava ščetke

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob

Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob

Z edinstveno glavo ščetko z ukrivljenim vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje dosegljivih predelov.

Klinično dokazana varna in nežna uporaba

Klinično dokazana varna in nežna uporaba

Philips Sonicare je nežna električna zobna ščetka za čiščenje zobnih aparatov (glave ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo) in zagotavlja varno čiščenje zobnih popravkov (plomb, kron, porcelanastih lusk) in parodontalnih žepov.

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Ocene

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4.7

od 5

623

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

19/01/2016

Slovenija

Slovenija

perfektno

Brezhibno delovanje. Priporočam vsakemu, ki želi skrbeti za ustno higijeno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush

11/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

odlična četkica za zube

Do sada nikad nisam koristila električnu četkicu i oduševljena sam. Mislila sa da su mi zubi čisti do sadašnjim načinom čišćenja zuba ali ovo sada je stvarno razlika. Čak mi se čini da su i bijeliji. Kupila sam i ostalim članovima kućanstva i oni su oduševljeni.

Prednosti

Sve mi je odlično

Slabosti

nemam što za protiv

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush

07/10/2021

Slovensko

Slovensko

Výborná kefka

Na moje zuby ako ušitá, najprv som sa bála vybrácií ale je to ok. Mám veľmi citlivé ďasná a rýchlo sa mi tvorí zubný kameň a po porade so svojím stomatológom som sa rozhodla pre tento typ a na moje prekvapenie čistí perfektne, vibrácie sú jemné, ďasná nekrvácajú. Proste super

Prednosti

Jemná, šetrná k ďasnám, čistí vynikajúco

Slabosti

Zatiaľ o ničom neviem, keďže ju mám ktátko

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka

Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

  2. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka