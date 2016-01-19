2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
1 način
1 glava ščetke
Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.
Z edinstveno glavo ščetko z ukrivljenim vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje dosegljivih predelov.
Philips Sonicare je nežna električna zobna ščetka za čiščenje zobnih aparatov (glave ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo) in zagotavlja varno čiščenje zobnih popravkov (plomb, kron, porcelanastih lusk) in parodontalnih žepov.
4.7
od 5
623
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
papl1148
19/01/2016
Slovenija
perfektno
Brezhibno delovanje. Priporočam vsakemu, ki želi skrbeti za ustno higijeno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6510/22 People's Toothbrush
lirofila
11/09/2021
Hrvatska
odlična četkica za zube
Do sada nikad nisam koristila električnu četkicu i oduševljena sam. Mislila sa da su mi zubi čisti do sadašnjim načinom čišćenja zuba ali ovo sada je stvarno razlika. Čak mi se čini da su i bijeliji. Kupila sam i ostalim članovima kućanstva i oni su oduševljeni.
Prednosti
Sve mi je odlično
Slabosti
nemam što za protiv
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/35 Sonic electric toothbrush
07/10/2021
Slovensko
Výborná kefka
Na moje zuby ako ušitá, najprv som sa bála vybrácií ale je to ok. Mám veľmi citlivé ďasná a rýchlo sa mi tvorí zubný kameň a po porade so svojím stomatológom som sa rozhodla pre tento typ a na moje prekvapenie čistí perfektne, vibrácie sú jemné, ďasná nekrvácajú. Proste super
Prednosti
Jemná, šetrná k ďasnám, čistí vynikajúco
Slabosti
Zatiaľ o ničom neviem, keďže ju mám ktátko
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
Ta ocena je bila podana za EasyClean HX6511/50 Elektrická sonická zubná kefka
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka