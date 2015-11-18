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  • Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.
  • Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.
  • Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.
  • Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.
  • Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.
  • Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare ProResultsStandardne glave sonične zobne ščetke

HX6011

4.7
| (160) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.
Philips Sonicare ProResults sodi med naše najboljše glave zobne ščetke ter je idealna za nove in izkušene uporabnike zobnih ščetk Sonicare, ki si želijo po neverjetno ugodni ceni zagotoviti učinkovito čiščenje z zobnimi ščetkami Sonicare.
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Kompatibilni izdelki
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna zobna ščetka

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna zobna ščetka

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680J

HX6806/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna zobna ščetka

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna zobna ščetka

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna zobna ščetka

HX6888/90

Vrhunska zmogljivost in izjemna vrednost

Vrhunska zmogljivost.* Zagotovljena kakovost.

  • 1 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Celovito čiščenje

Philips Sonicare z optimiranim delovanjem

Philips Sonicare z optimiranim delovanjem

Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima oblikovan profil, ki se naravno prilega zobem in omogoča čiščenje težko dostopnih mest.

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

Ta glava ščetke odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

160

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/11/2015

Slovenija

Slovenija

Izjemen izdelek!

Ta izdelek uporobljam zaradi tega,ker nosim zobni aparat in je veliko boljsi kot standardna velikost.Mogoce bi bil lahko za nas nosilce ortodontskih aparatov izdelek malo cenejsi,ker se zelo hitro trosi.Pri meni traja priblizno mesec dni,ce bi pa delal kot pravijo navodila za uporabo bi pa moral menjati vsakih deset dni ali pa tudi prej.To pa absolutno ne pride v postev ze iz ekonomskega stalisca.Moja ortodontinja je ob vsakem obisku fascinirana and mojo ustno higieno zato menim,da slediti navodilom za uporabo bi bilo pomojem nepotrebno.Saj ljudfe imamo t.i. "common sense" tako,da vidimo kdaj je cas za zamenjavo.Vseeno izdelek zasluzi maksimalno stevilo tock.Kar pa zadeva obrabo pa tudi vemo,da nobena stvar ni za vecno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Prednosti

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka