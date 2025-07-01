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Glave za zobne ščetke
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Philips Sonicare ProResults Standardne glave sonične zobne ščetke
Izdelek ni več na voljo
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HX6011
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Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare
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