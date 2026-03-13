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Premium Airfryer XXL
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Dodatek za Airfryer 6,2 l, 8,3 l in 9 l2-nivojska rešetka
Dodatek za Airfryer 8,3 lPregrada za hrano 3 v 1
Komplet dodatkov XXL za AirfryerKomplet za zajtrk
Dodatek za Airfryer XXL 8,3 lKomplet za kuhanje na pari in stir-fry 2 v 1
Dodatek za Airfryer 8,3 lPlošča za pico in žar
Dodatek za AirfryerKomplet za peko na žaru XXL
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim
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