2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
18 napitkov
Vgrajen vrček za mleko
Nerjavno jeklo
AquaClean
Uživajte v vrhunski raznolikosti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugem napitku na osnovi kave ali mleka.
Enostavno pripravite izjemno kremast kapučino in mleko s kavo idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite kapučino ali spenjeno mleko idealne temperature.
Popolnoma samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.