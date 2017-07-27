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  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
  • Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet

Izdelek ni več na voljo

Saeco GranBaristoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8975/01

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet
GranBaristo postavlja standard v raznolikosti, udobju in razvajanju, zahvaljujoč nizu naprednih tehnologij. Patentirana komora VariPresso lahko spreminja kuhalni tlak in omogoča veliko raznolikost kakovostnih napitkov.
Poglej vse prednosti

Odličen rezultat, točno po vašem okusu

Privoščite si edinstveno izbiro 18 okusnih specialitet

  • 18 napitkov

  • Vgrajen vrček za mleko

  • Nerjavno jeklo

  • AquaClean

Uživajte v 18 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v vrhunski raznolikosti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugem napitku na osnovi kave ali mleka.

Pritisk gumba za kapučino ali mleko s kavo z vrčkom za mleko

Pritisk gumba za kapučino ali mleko s kavo z vrčkom za mleko

Enostavno pripravite izjemno kremast kapučino in mleko s kavo idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite kapučino ali spenjeno mleko idealne temperature.

Prilagajate lahko dolžino, 6 nastavitev za moč arome in 5 nastavitev mlinčka

Prilagajate lahko dolžino, 6 nastavitev za moč arome in 5 nastavitev mlinčka

Popolnoma samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.