2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
11 Napitkov
Vgrajen vrhunski vrček za mleko
Nerjavno jeklo
AquaClean
Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Enostavno pripravite izjemno kremast kapučino in mleko s kavo idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite kapučino ali spenjeno mleko idealne temperature.
Super samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.
4.8
od 5
31
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Prednosti
design, funkcije, vodni filter
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Dare77
17/04/2018
Slovenija
Odličen aparat, vsi v družini smo navdušeni nad napitki....
Odličen v vseh pogledih, sedaj pijemo res odlične in kvalitetnw kavne napitke in kavo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
dv3186
10/04/2018
Slovenija
Zelo dobra kava.
Preprosta uporaba. Praktično za čiščenje in dobra kava.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja