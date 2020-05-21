Izdelek ni več na voljo
Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
Saeco Incanto postavlja nove standarde v svojem razredu. Aparat kompaktnih dimenzij z visokokakovostno italijansko tehnologijo omogoča pripravo božanske kave, vrhunsko delovanje in dodatne zmogljivosti.
6 napitkov
Vgrajen vrček za mleko
Barva titana
AquaClean
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.
4.4
od 5
23
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1forest 11
21/05/2020
Česká republika
Vynikající ve všech směrech.
Neodolatelná chuť čerstvě namleté kávy a napěněného mléka. Snadná obsluha-praktické je upozornění na nedostatek kávy, vody nebo přeplněný zásobník na použitou kávu. Sám se uvede do stavu spánku, sám si pročistí mechanismus.
Prednosti
Spolehlivost, možnost si udělat výbornou kávu s jakoukoliv intenzitou chuti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Datum uporabe 2018-05-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Datum uporabe 2018-05-21
Leontynka
03/03/2019
Česká republika
Výborný kávovar.
Kávovar Saeco máme už téměř tři roky. Káva z nej je vynikající. Mléčná pěna nemá chybu! Pro nás top 1 presovač!
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Robas06.03.1984.
01/06/2020
Polska
Saeco incanto
3 rok użytkuję nie ma żadnego problemu . Polecam bo warto
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja