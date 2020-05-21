Saeco incanto

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  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
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  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Izdelek ni več na voljo

Saeco IncantoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8919/59

4.4

| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.

Saeco Incanto postavlja nove standarde v svojem razredu. Aparat kompaktnih dimenzij z visokokakovostno italijansko tehnologijo omogoča pripravo božanske kave, vrhunsko delovanje in dodatne zmogljivosti.

Poglej vse prednosti

S pritiskom na gumb do okusnega mleka s kavo

Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.

  • 6 napitkov

  • Vgrajen vrček za mleko

  • Barva titana

  • AquaClean

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Uživajte v 6 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 6 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna

S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.

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Ocene

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4.4

od 5

23

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající ve všech směrech.

Neodolatelná chuť čerstvě namleté kávy a napěněného mléka. Snadná obsluha-praktické je upozornění na nedostatek kávy, vody nebo přeplněný zásobník na použitou kávu. Sám se uvede do stavu spánku, sám si pročistí mechanismus.

Prednosti

Spolehlivost, možnost si udělat výbornou kávu s jakoukoliv intenzitou chuti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Datum uporabe 2018-05-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Datum uporabe 2018-05-21

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný kávovar.

Kávovar Saeco máme už téměř tři roky. Káva z nej je vynikající. Mléčná pěna nemá chybu! Pro nás top 1 presovač!

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

01/06/2020

Polska

Polska

Saeco incanto

3 rok użytkuję nie ma żadnego problemu . Polecam bo warto

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8919/59 Automatyczny ekspres do kawy

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja