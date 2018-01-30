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  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
  • Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.

Izdelek ni več na voljo

Saeco IncantoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8911/09

4.5
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.
Saeco Incanto postavlja nove standarde v svojem razredu. V izjemno prefinjenem ohišju se skriva visokokakovostna italijanska tehnologija, ki omogoča pripravo božanske kave. Končno lahko uživate v sanjski kavi.
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Napredna tehnologija zagotavlja najboljši okus

Elegantna zasnova. Izjemna kakovost kave.

  • 3 napitki

  • Klasičen penilnik mleka

  • Klavirsko črna

  • AquaClean

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Uživajte v 3 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 3 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubšega napitka. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna

S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

30

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

30/01/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji!

Výborný kávovar do domácnosti, mlýnek je trochu hlučný, ale zvykli jsme si, krásně se čistí, krásně vypadá. Připravujeme lungo, presso i latté.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

16/12/2015

Česká republika

Česká republika

jednoduchý,designově promyšlený,rychlý

Dlouho jsem se rozhodovala o tom jaký kávovar si koupit.Na tablety jsem nechtěla.V obchodě jsem objevila tento a už na první pohled se mi líbil.Chtěla jsem ho hlavně proto že umí mé oblíbené Café latté a Cappucino.Udělá úžasnou pěnu kafíčko jako z kavárny v pohodlí domova.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Elegán pro přípravu kávy

Saeco Incanto Automatický espresovač HD8911 Je absolutně tím pravým pro všechny, kdo mají rádi moderní design se zároveň klasickými prvky, jako je klasický napěňovač mléka, se kterým se skvěle pracuje a zároveň ve vás vyvolává pocit opravdového požitku ze samotné přípravy. Neskutečně jednoduché ovládání displeje, kdy si svou oblíbenou kávu připravím jediným stisknutím tlačítka, je u výrobku takovéto kvality samozřejmostí. Ideální pro všechny velké milovníky kávy, jako jsem já, kteří budou přístroj využívat několikrát denně. Je prostě skvělý. Testerka ŽENY s.r.o.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja