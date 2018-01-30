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Izdelek ni več na voljo
3 napitki
Klasičen penilnik mleka
Klavirsko črna
AquaClean
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubšega napitka. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.
4.5
od 5
30
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Veronika01
30/01/2018
Česká republika
Doporučuji!
Výborný kávovar do domácnosti, mlýnek je trochu hlučný, ale zvykli jsme si, krásně se čistí, krásně vypadá. Připravujeme lungo, presso i latté.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Jasminna
16/12/2015
Česká republika
jednoduchý,designově promyšlený,rychlý
Dlouho jsem se rozhodovala o tom jaký kávovar si koupit.Na tablety jsem nechtěla.V obchodě jsem objevila tento a už na první pohled se mi líbil.Chtěla jsem ho hlavně proto že umí mé oblíbené Café latté a Cappucino.Udělá úžasnou pěnu kafíčko jako z kavárny v pohodlí domova.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
LucinkaT
20/09/2015
Česká republika
Elegán pro přípravu kávy
Saeco Incanto Automatický espresovač HD8911 Je absolutně tím pravým pro všechny, kdo mají rádi moderní design se zároveň klasickými prvky, jako je klasický napěňovač mléka, se kterým se skvěle pracuje a zároveň ve vás vyvolává pocit opravdového požitku ze samotné přípravy. Neskutečně jednoduché ovládání displeje, kdy si svou oblíbenou kávu připravím jediným stisknutím tlačítka, je u výrobku takovéto kvality samozřejmostí. Ideální pro všechny velké milovníky kávy, jako jsem já, kteří budou přístroj využívat několikrát denně. Je prostě skvělý. Testerka ŽENY s.r.o.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto HD8911/09 Automatický espresovač s klasickým napěňovačem mléka
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja