IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Saeco Minuto Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Saeco MinutoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8862/09

Saeco Minuto Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Minuto Super-automatic espresso machine HD8862/09 - English (US)

  • PDF dat., 948.2 kB
  • 19 March 2024

Tips for use and maintenance Philips Minuto Super-automatic espresso machine

  • PDF dat., 2.8 MB
  • 14 March 2024

Deli in pribor

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali