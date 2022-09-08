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  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

Izdelek ni več na voljo

Saeco MinutoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8862/09

4
| (7) Ocene
Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
Samo Saeco Minuto omogoča popolnoma priročno mletje in pripravo kave, vrhunsko zmogljivost in veliko zmogljivost v izjemno kompaktnem ohišju
Poglej vse prednosti

Z enostavno snemljivo kuhalno enoto

Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Samodejni penilnik mleka

  • Temno črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

7

Ocene

1

08/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Супер продукт с много лесна употреба.

Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване

Prednosti

Много функции

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Надежден продукт

Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.

Prednosti

Напълно автоматизирана работа

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

01/04/2016

България

България

Preverjen kupec

Идеална за домашни условия

Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

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