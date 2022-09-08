2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD8862/09
Za pripravo 7 vrst kave
Samodejni penilnik mleka
Temno črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
4.0
od 5
7
Ocene
Румсто
08/09/2022
България
Preverjen kupec
Супер продукт с много лесна употреба.
Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване
Prednosti
Много функции
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Иван123
18/06/2020
България
Надежден продукт
Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.
Prednosti
Напълно автоматизирана работа
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Kenoby
01/04/2016
България
Preverjen kupec
Идеална за домашни условия
Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина