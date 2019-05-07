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Izdelek ni več na voljo
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Jeklo, srebrn
15-stopenjski nastavljiv mlinček
Vgrajeni vrček dvakrat speni mleko in s tem odstrani vse mehurčke in nečistočo, kar zagotavlja neverjetno okusno in kremasto peno. Ob pritisku na gumb v skodelico enakomerno steče kremasta pena prijetne temperature. Močan dvojni grelnik vode zagotavlja paro za penjenje mleka in kuhanje espressa takoj po tem, kar zagotavlja odlične vroče napitke brez čakanja.
Ko ste z uporabo 5 različnih nastavitev izbrali najljubšo moč kave, jo lahko z lahkoto shranite s spominsko funkcijo skupaj s količino in temperaturo. Tako bo vsaka nadaljnja skodelica pripravljena točno po vašem okusu. Avtomata ne bo treba ponovno spominjati, kot morate lokalnega natakarja.
Ohranjanje higiene še nikoli ni bilo tako enostavno. Zaradi cikla čiščenja se mehanizem za penjenje mleka samodejno očisti in odstrani ostanke mleka, ne da bi bilo potrebno izprazniti vrček. Higieničnost je potrjena s certifikatom neodvisnega nemškega testnega inštituta VDE.
4.5
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Schumy
07/05/2019
România
Cel mai bun
il recomand, poti face aproape orice. Se serviseaza usor.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
MariuszKsieciunio123
26/12/2018
Polska
Bardzo polecam.
Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy
smo92
18/03/2018
România
excelent
Detin acest produs de mai bine de una an. Sunt foarte multumita de el, este usor de folosit, are diferite programe ptr bauturi, iar cafeaua iese delicioasa. Nu am intampinat probleme pana acum cu schimburile de filtre sau alt gen de probleme.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.