IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
  • Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu

Izdelek ni več na voljo

Saeco ExpreliaPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8858/01

4.5
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu
Z aparatom Exprelia lahko navdušeni kavni strokovnjaki okusijo vznemirjenje ob profesionalni pripravi kave, saj zagotavlja do 7 nastavitev za vsak napitek in popolno higieno v skladu z VDE
Poglej vse prednosti

Potrjena higiena brez parnega čiščenja

Vrhunska kava, točno prilagojena vašemu okusu

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Jeklo, srebrn

  • 15-stopenjski nastavljiv mlinček

S pritiskom na gumb pripravite okusen vroč kapučino in mleko s kavo

S pritiskom na gumb pripravite okusen vroč kapučino in mleko s kavo

Vgrajeni vrček dvakrat speni mleko in s tem odstrani vse mehurčke in nečistočo, kar zagotavlja neverjetno okusno in kremasto peno. Ob pritisku na gumb v skodelico enakomerno steče kremasta pena prijetne temperature. Močan dvojni grelnik vode zagotavlja paro za penjenje mleka in kuhanje espressa takoj po tem, kar zagotavlja odlične vroče napitke brez čakanja.

Z izbiro moči si aparat zapomni, kako močno kavo radi pijete

Z izbiro moči si aparat zapomni, kako močno kavo radi pijete

Ko ste z uporabo 5 različnih nastavitev izbrali najljubšo moč kave, jo lahko z lahkoto shranite s spominsko funkcijo skupaj s količino in temperaturo. Tako bo vsaka nadaljnja skodelica pripravljena točno po vašem okusu. Avtomata ne bo treba ponovno spominjati, kot morate lokalnega natakarja.

Potrjena higiena s patentiranim vrčem s parnim čiščenjem

Potrjena higiena s patentiranim vrčem s parnim čiščenjem

Ohranjanje higiene še nikoli ni bilo tako enostavno. Zaradi cikla čiščenja se mehanizem za penjenje mleka samodejno očisti in odstrani ostanke mleka, ne da bi bilo potrebno izprazniti vrček. Higieničnost je potrjena s certifikatom neodvisnega nemškega testnega inštituta VDE.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

07/05/2019

România

România

Cel mai bun

il recomand, poti face aproape orice. Se serviseaza usor.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

26/12/2018

Polska

Polska

Bardzo polecam.

Pyszna kawa, bardzo dobrze spienia mleko.Duzy wybór gotowych kaw do wyboru.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Automatyczny ekspres do kawy

18/03/2018

România

România

excelent

Detin acest produs de mai bine de una an. Sunt foarte multumita de el, este usor de folosit, are diferite programe ptr bauturi, iar cafeaua iese delicioasa. Nu am intampinat probleme pana acum cu schimburile de filtre sau alt gen de probleme.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8858/01 Espressor automat

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.