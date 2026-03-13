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2000 Series Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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2000 SeriesPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8651/29

2000 Series Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF dat., 182.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8651/29 - English (US)

  • PDF dat., 946.2 kB
  • 13 March 2026

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