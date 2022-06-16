IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn

Izdelek ni več na voljo

2000 SeriesPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8651/29

4.4

| (108) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

Keramični mlinčki ne pregrevajo kavnih zrn, zato lahko v trenutku zmeljete sveža zrna in pripravite vsako vrsto kave. Z ročnim penilnikom lahko kavi dodate tudi kremasto mlečno peno.

Poglej vse prednosti

100-odstotni keramični mlinčki za dolgotrajno učinkovitost

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

  • 3 napitki

  • Klasičen penilnik mleka

  • Rdeča

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.

Uživajte v 3 kavnih napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 3 kavnih napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappuccino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

108

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

16/06/2022

Magyarország

Magyarország

Otthonra tökéletes

Édesanyámnak vásároltuk, és nagy megelégedéssel használja. Gyors, könnyű használni, finom kávét főz, és kevésbé hangos, mint az elődje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/19 Automata eszpresszó kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/19 Automata eszpresszó kávéfőző

18/05/2020

România

România

Ok

Cafeaua zilnica își merita savoarea. Recomand cu încredere și recomand și boabele cafea L crema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/09 Espressor automat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/09 Espressor automat

17/12/2019

Polska

Polska

Rewelacja

Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki