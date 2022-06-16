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Izdelek ni več na voljo
Okusite aromo najljubših kavnih zrn
Keramični mlinčki ne pregrevajo kavnih zrn, zato lahko v trenutku zmeljete sveža zrna in pripravite vsako vrsto kave. Z ročnim penilnikom lahko kavi dodate tudi kremasto mlečno peno.
3 napitki
Klasičen penilnik mleka
Rdeča
Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappuccino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
4.4
od 5
108
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AkelA_666
16/06/2022
Magyarország
Otthonra tökéletes
Édesanyámnak vásároltuk, és nagy megelégedéssel használja. Gyors, könnyű használni, finom kávét főz, és kevésbé hangos, mint az elődje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/19 Automata eszpresszó kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/19 Automata eszpresszó kávéfőző
Lori 11
18/05/2020
România
Ok
Cafeaua zilnica își merita savoarea. Recomand cu încredere și recomand și boabele cafea L crema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/09 Espressor automat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/09 Espressor automat
Mirko 30
17/12/2019
Polska
Rewelacja
Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Ta ocena je bila podana za 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy