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PerfectCare Azur Parni likalnik

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PerfectCare AzurParni likalnik

GC4910/10

PerfectCare Azur Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Consumer Care Book Philips PerfectCare Azur Steam iron - English (US)

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4910/10 - English (US)

  • PDF dat., 955.3 kB
  • 13 March 2026

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