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Azur Performer Parni likalnik

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Azur PerformerParni likalnik

GC3810/20

Azur Performer Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips Azur Performer Steam iron - English (US)

  • PDF dat., 141.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3810/20 - English (US)

  • ZIP dat., 2.7 MB
  • 13 March 2026

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