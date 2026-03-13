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1900 series Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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1900 seriesParni likalnik

GC1930/02

1900 series Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Consumer Care Book Philips 1900 series Steam iron - English (US)

  • PDF dat., 635.6 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 1900 series Steam iron

  • PDF dat., 1.9 MB
  • 13 March 2026

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