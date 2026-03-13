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EasySpeed Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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EasySpeedParni likalnik

GC1020/78

EasySpeed Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF dat., 1.6 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF dat., 7.3 MB
  • 13 March 2026

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