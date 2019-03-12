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  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
  • Likanje končajte 30 minut hitreje
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  • Likanje končajte 30 minut hitreje

PerfectCare Compact PlusParna postaja

GC7933/30

4.6
| (22) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

1 nagrada

Likanje končajte 30 minut hitreje
S tako hitrim in priročnim likalnikom vas nikoli več ne bo skrbelo, da bi prežgali oblačila. Likanje končajte hitreje z dvakratno količino pare, kot jo premore parni likalnik. Brez spreminjanja nastavitev in hitrejši rezultati z boljšim odstranjevanjem gub. Zlahka zlikajte svoj običajen kup oblačil brez prekinitev.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

V primerjavi s parnim likalnikom Philips Azur*

Likanje končajte 30 minut hitreje

  • Tlak črpalke največ 6,5 bara

  • Do 450-gramski dodatni izpust pare

  • Snemljiva 1,5-litrska posoda za vodo

  • Zaklep za prenašanje

Zajamčeno brez prežganin

Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam obljubljamo, da ta parna postaja ne bo nikoli prežgala nobene tkanine, primerne za likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare, kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat, ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti viseča oblačila.

Lahka in kompaktna za enostavno uporabo in shranjevanje

Zaradi kompaktne velikosti je lahka in preprosta za upravljanje, ko likate oblačila. Prilega se tudi likalni deski. Vendar manjše ne pomeni manj zmogljivo. Po zaslugi ekskluzivne tehnologije ProVelocity smo ustvarili zmogljive parne postaje, ki so lahke in kompaktnejše kot kadar koli doslej.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

22

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

12/03/2019

Slovenija

Slovenija

Čista 5-ka

Je enkraten,z lahkoto se lika,lepo drsi po oblačilu,lahek,ogromno pare,lep na pogled,zadostna posoda za vodo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja

23/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Parní generátor

Vždy velká spokojenost s parními generátory značky Philips.

Prednosti

Rychlost žehlení.

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Rychlé žehlení

Jsem zvyklá na parní generátory a neměnila bych za klasickou žehličku. Rychlé nahřátí,bezpečnostní pojistka proti pádu z podstavce, opravdu velice lehká základna, samočištění od vodního kamene,pokud se používá destilovaná voda-tak žehlička dlouhodobě ani nepotřebuje odvápnit. dlouhý kabel, a hlavně žádné nastavování-vezmu a žehlím,žehlení parním generátorem je rychlejší-to co jsem s klasickou žehličkou žehlila hodinu,mám s generátorem asi o 20minut dřív.Takže doporučuji

Slabosti

Cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi 2-urnega likanja

  2. Do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311, v primerjavi z modelom GC6734,