2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tlak črpalke največ 6,5 bara
Do 450-gramski dodatni izpust pare
Snemljiva 1,5-litrska posoda za vodo
Zaklep za prenašanje
Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam obljubljamo, da ta parna postaja ne bo nikoli prežgala nobene tkanine, primerne za likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.
Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare, kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat, ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti viseča oblačila.
Zaradi kompaktne velikosti je lahka in preprosta za upravljanje, ko likate oblačila. Prilega se tudi likalni deski. Vendar manjše ne pomeni manj zmogljivo. Po zaslugi ekskluzivne tehnologije ProVelocity smo ustvarili zmogljive parne postaje, ki so lahke in kompaktnejše kot kadar koli doslej.
Nagrade
4.6
od 5
22
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Klavdi321
12/03/2019
Slovenija
Čista 5-ka
Je enkraten,z lahkoto se lika,lepo drsi po oblačilu,lahek,ogromno pare,lep na pogled,zadostna posoda za vodo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parna postaja
cucka
23/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Parní generátor
Vždy velká spokojenost s parními generátory značky Philips.
Prednosti
Rychlost žehlení.
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Klbp
05/05/2021
Česká republika
Rychlé žehlení
Jsem zvyklá na parní generátory a neměnila bych za klasickou žehličku. Rychlé nahřátí,bezpečnostní pojistka proti pádu z podstavce, opravdu velice lehká základna, samočištění od vodního kamene,pokud se používá destilovaná voda-tak žehlička dlouhodobě ani nepotřebuje odvápnit. dlouhý kabel, a hlavně žádné nastavování-vezmu a žehlím,žehlení parním generátorem je rychlejší-to co jsem s klasickou žehličkou žehlila hodinu,mám s generátorem asi o 20minut dřív.Takže doporučuji
Slabosti
Cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Parní generátor
Na podlagi 2-urnega likanja
Do 40 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311, v primerjavi z modelom GC6734,