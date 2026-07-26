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Komplet nadomestnih delov Nadomestni komplet za sesalnike serije Performer
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FC8060/01
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Originalni začetni komplet za Philipsove sesalnike. Komplet vključuje 4 vrečke za prah, motor in izhodne filtre, ki jih morate menjati enkrat letno.