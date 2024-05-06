2 leti garancije
PowerCyclone 10
Nastavek TriActive Ultra
Tehnologija NanoClean
Daljinski upravljalnik
Napredna tehnologija PowerCyclone 10 z močnim kroženjem maksimira pretok zraka in zagotavlja izjemno moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori učinkovito ločuje prah od zraka, kar zagotavlja večjo moč sesanja dlje časa in s tem najučinkovitejše čiščenje vseh vrst umazanije z vseh vrst tal**.
Nastavek TriActive Ultra z eno potezo in z vseh strani zajame grobi in fini prah. Nastavek izkoristi moč sesanja za hitrejše rezultate pri vsaki uporabi na vseh vrstah tal.
Tehnologija NanoClean zmanjšuje prašno meglico, zato vaš dom in tla ostanejo čisti. Prah pade na dno posode in se ne prilepi na strani. Ko je čas za praznjenje, prah in umazanija enostavno zdrsneta ven.
Nagrade
4.9
od 5
197
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
marijana69
06/05/2024
Hrvatska
odličan
Odličan usisivač, ima jaku snagu i dobro usisava dlake psa s tepiha
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Ta ocena je bila podana za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice
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Ta ocena je bila podana za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice
Magdalena_24
12/08/2020
Hrvatska
Proizvod za pet
Sve preporuke za usisavač. Pri najmanjoj jačini usisavanja, usisavač odlično radi i nije bučan. Puno dodataka za usisavanje i jednostavno čišćenje kutije u koju se skupljaju nečistoće. Usisavač na dnu ima mali kotač što mu omogućuje lakše pomicanje u prostoriji. Također, dodatne tipke za paljenje usisavača na cijevi usisavača olakšavaju korištenje.
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
Elma76
27/09/2019
Hrvatska
Jednom riječju opisan, lijep.
Velika preporuka za kupnju ovoga modela usisivača. Usisivač je jako tih, razina buke bih trebala biti kod svakoga usisivača ovakva. Snaga usisavanja, turbo četka, četka za prašinu, podove, sve je odlično. Elegantan izgled.
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
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Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
Moč sesanja v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki visokega razreda brez vrečke (> 150 €) v Nemčiji v prvem polletju 2019.
Testiranja povprečnega pobiranja manjših in večjih delcev prahu s trdih in mehkih tal so opravili v Philipsovih laboratorijih, rezultate pa so primerjali z 10 najbolje prodajanimi sesalniki brez vrečke v Nemčiji decembra 2019
Razredi filtriranja so določeni s preizkušanjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni razredu HEPA 13.