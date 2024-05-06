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Vse serije

  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
  • Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10

Serija 9000Sesalnik brez vrečke

XB9154/09

4.9
| (197) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10
Sesalnik brez vrečke serije 9000 je Philipsov najzmogljivejši sesalnik. Opremljen je z naprednimi tehnologijami za čiščenje vseh vrst tal. Uživajte v vrhunskem čiščenju s tehnologijo PowerCyclone 10 in nastavkom TriActive Ultra.
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Tehnologija NanoClean za najmanjšo izpostavljenost prahu

Največja moč sesanja* s tehnologijo PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • Nastavek TriActive Ultra

  • Tehnologija NanoClean

  • Daljinski upravljalnik

PowerCyclone 10 zagotavlja vrhunsko moč sesanja dlje časa

PowerCyclone 10 zagotavlja vrhunsko moč sesanja dlje časa

Napredna tehnologija PowerCyclone 10 z močnim kroženjem maksimira pretok zraka in zagotavlja izjemno moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori učinkovito ločuje prah od zraka, kar zagotavlja večjo moč sesanja dlje časa in s tem najučinkovitejše čiščenje vseh vrst umazanije z vseh vrst tal**.

Nastavek TriActive Ultra ujame prah in umazanijo na vseh vrstah tal

Nastavek TriActive Ultra ujame prah in umazanijo na vseh vrstah tal

Nastavek TriActive Ultra z eno potezo in z vseh strani zajame grobi in fini prah. Nastavek izkoristi moč sesanja za hitrejše rezultate pri vsaki uporabi na vseh vrstah tal.

Tehnologija NanoClean zmanjšuje prašno meglico

Tehnologija NanoClean zmanjšuje prašno meglico

Tehnologija NanoClean zmanjšuje prašno meglico, zato vaš dom in tla ostanejo čisti. Prah pade na dno posode in se ne prilepi na strani. Ko je čas za praznjenje, prah in umazanija enostavno zdrsneta ven.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Ocene

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4.9

od 5

197

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

odličan

Odličan usisivač, ima jaku snagu i dobro usisava dlake psa s tepiha

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice

12/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za pet

Sve preporuke za usisavač. Pri najmanjoj jačini usisavanja, usisavač odlično radi i nije bučan. Puno dodataka za usisavanje i jednostavno čišćenje kutije u koju se skupljaju nečistoće. Usisavač na dnu ima mali kotač što mu omogućuje lakše pomicanje u prostoriji. Također, dodatne tipke za paljenje usisavača na cijevi usisavača olakšavaju korištenje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

27/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jednom riječju opisan, lijep.

Velika preporuka za kupnju ovoga modela usisivača. Usisivač je jako tih, razina buke bih trebala biti kod svakoga usisivača ovakva. Snaga usisavanja, turbo četka, četka za prašinu, podove, sve je odlično. Elegantan izgled.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

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  1. Moč sesanja v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki visokega razreda brez vrečke (> 150 €) v Nemčiji v prvem polletju 2019.

  2. Testiranja povprečnega pobiranja manjših in večjih delcev prahu s trdih in mehkih tal so opravili v Philipsovih laboratorijih, rezultate pa so primerjali z 10 najbolje prodajanimi sesalniki brez vrečke v Nemčiji decembra 2019

  3. Razredi filtriranja so določeni s preizkušanjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni razredu HEPA 13.