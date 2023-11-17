2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
LatteGo
Mlečni sistem LatteGo
Kromiran
TFT-zaslon
Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.
Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.
S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.
4.7
od 5
334
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Matko Miloš
17/11/2023
Slovenija
Čudovita izbira
Ker je res zaslužen za to in ne vem kaj bi brez njega
Prednosti
Odlična izbira že zaradi odličnega okusa katerekoli izbire kave na avtomatu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5447/90 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5447/90 Samodejni aparati za espresso
Barby84
23/04/2022
Slovenija
Enostavno in uporabno
Zelo mi je vsec uporabnost in enostavnost aparata. Mogoce me malo moti, da se v podatavku za skodelico precej nabira voda, pa vcasih tudi kaksna mleta kava zaide mimo posode.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5447/90 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5447/90 Samodejni aparati za espresso
Sianla
23/04/2022
Slovenija
Odlična priprava, odlično čiščenje sklopa za mleko
Vrhunski aparat, vrhunski napitki, super vzdrževanje
Prednosti
Celotni sklop
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5447/90 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5447/90 Samodejni aparati za espresso
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.