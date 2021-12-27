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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
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  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Izdelek ni več na voljo

Serija 3100Popolnoma samodejni espresso kavni aparati

EP3550/00

4.9

| (238) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

S pritiskom na gumb pripravite espresso in cappuccino

S 100 % keramičnimi mlinčki in intuitivnim zaslonom za izbiro moči, temperature in dolžine lahko vedno pripravite popoln espresso ali cappuccino. Z vgrajenim vrčem za mleko cappuccino pripravite z enim dotikom.

Poglej vse prednosti

Uživajte v do 5000 skodelicah* kave brez odstranjevanja vodnega kamna

S pritiskom na gumb pripravite espresso in cappuccino

  • 5 napitkov

  • Vgrajen vrček za mleko

  • Črna

  • AquaClean

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic*, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Cappuccino s pritiskom na gumb z vgrajenim vrčkom za mleko

Cappuccino s pritiskom na gumb z vgrajenim vrčkom za mleko

Enostavno pripravite izjemno kremast cappuccino idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite cappuccino ali spenjeno mleko idealne temperature.

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Ocene

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4.9

od 5

238

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

27/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Best Buy automat za kavu

Odličan aparat. Best Buy automat za kavu. Odlična kava za po doma. Znam da nećete objaviti recenziju.

Prednosti

Dobra kava

Slabosti

Kratka garancija. Samo 1 godina. Kao da je proizvođač znao da će se pokvariti čim istekne garancija. Pokvario se nakon 2 godine. Otišao je motor.

Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2019-12-27

Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2019-12-27

16/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odlična kava

Već nekoliko godina besprijekorno radi uz redovno održavanje i mijenjanje filtera.

Prednosti

Odlična kava i jednostavna primjena.

Slabosti

Nema

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2019-02-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2019-02-16

04/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najfinija kavica

Imam aparat 2 godine i nebi ga mjenjala za ništa. Obožavam kavu iz njega.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2018-12-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2018-12-04

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.