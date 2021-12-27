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S pritiskom na gumb pripravite espresso in cappuccino
S 100 % keramičnimi mlinčki in intuitivnim zaslonom za izbiro moči, temperature in dolžine lahko vedno pripravite popoln espresso ali cappuccino. Z vgrajenim vrčem za mleko cappuccino pripravite z enim dotikom.
5 napitkov
Vgrajen vrček za mleko
Črna
AquaClean
Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic*, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Enostavno pripravite izjemno kremast cappuccino idealne temperature. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite želeni napitek. V nekaj sekundah lahko brez škropljenja pripravite cappuccino ali spenjeno mleko idealne temperature.
4.9
od 5
238
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Amdejac
27/12/2021
Hrvatska
Best Buy automat za kavu
Odličan aparat. Best Buy automat za kavu. Odlična kava za po doma. Znam da nećete objaviti recenziju.
Prednosti
Dobra kava
Slabosti
Kratka garancija. Samo 1 godina. Kao da je proizvođač znao da će se pokvariti čim istekne garancija. Pokvario se nakon 2 godine. Otišao je motor.
Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2019-12-27
Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2019-12-27
MileMile
16/02/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlična kava
Već nekoliko godina besprijekorno radi uz redovno održavanje i mijenjanje filtera.
Prednosti
Odlična kava i jednostavna primjena.
Slabosti
Nema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2019-02-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2019-02-16
Silva0808
04/12/2020
Hrvatska
Najfinija kavica
Imam aparat 2 godine i nebi ga mjenjala za ništa. Obožavam kavu iz njega.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2018-12-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3100 EP3550/00 Automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2018-12-04
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.