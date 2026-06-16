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  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
  • Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.

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Epilator Series 8000Brezžični epilator, za mokro in suho uporabo

BRE709/00

5
| (142) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.
Naš najučinkovitejši epilator, da bo vaša koža nežna, kot še nikoli doslej. Predstavljamo vam prvi epilator na svetu s funkcijo ProGuide, ki omogoča 360-stopinjsko vidljivost za učinkovite in nežne rezultate. Vaš popolni komplet za odstranjevanje dlak.
Poglej vse prednosti

Osvobodite se rutine odstranjevanja dlak kar do 4 tedne.

Poslovite se od dlak. Učinkovita epilacija. Nežna nega.

  • Mokra in suha uporaba

  • Za noge in telo

  • Učinkovita epilacija

  • 5 nastavkov

Občutek gladkosti do 4 tedne

Občutek gladkosti do 4 tedne

Osvobodite se rutine odstranjevanja dlak. Nič več čakanja, da dlake ponovno zrastejo – odstrani dlake, ki so 3-krat krajše kot pri voskanju

ProGuide. Manj bolečin, prijetnejši občutek na koži.*

ProGuide. Manj bolečin, prijetnejši občutek na koži.*

Prvi epilator na svetu s funkcijo ProGuide, ki omogoča 360-stopinjsko vidljivost za učinkovite in nežne rezultate. ProGuide izpopolni 75-stopinjski kot za epilacijo in ohranja kožo napeto za več udobja. 360-stopinjska LED-lučka vam omogoča, da opazite in odstranite več dlak.

Učinkovito in hitro. Osvetlite. Poglejte. Odstranite.

Učinkovito in hitro. Osvetlite. Poglejte. Odstranite.

Tehnologija dvojnega delovanja za učinkovite in hitre rezultate. S keramičnimi pincetami odstrani tudi najkrajše dlake. Zgrabi in odstrani dlake, dolge tudi samo 0,5 mm. Brez pritiskanja. Samo nežno drsenje. Vgrajena LED-lučka poskrbi, da ne spregledate nobene dlake. Spodnji del obeh nog lahko uredite že v 6 minutah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

142

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je savršen

Preporučujem svima! Odličan proizvod! Jako je praktičan i kompaktan.

Prednosti

Sve

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-05

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za preporučiti!

Učinkovito i jednostavno. Proizvod je za svaku preporuku!

Prednosti

Jednostavnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2026-06-01

16/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke!!

Odlican proizvod, vrlo jednostavan za koristenje, a rezultati su vidljivi vec nakon prvog koristenja!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2025-11-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho

Date of Use 2025-11-30

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z uporabo brez funkcije ProGuide.

  2. Z 2-letno garancijo.