2 leti garancije
Mokra in suha uporaba
Za noge, telo in predel bikinija
Več kot le epilator
8 nastavkov
Osvobodite se rutine odstranjevanja dlak. Nič več čakanja, da dlake ponovno zrastejo – odstrani dlake, ki so 3-krat krajše kot pri voskanju
Prvi epilator na svetu s funkcijo ProGuide, ki omogoča 360-stopinjsko vidljivost za učinkovite in nežne rezultate. ProGuide izpopolni 75-stopinjski kot za epilacijo in ohranja kožo napeto za več udobja. 360-stopinjska LED-lučka vam omogoča, da opazite in odstranite več dlak.
Tehnologija dvojnega delovanja za učinkovite in hitre rezultate. S keramičnimi pincetami odstrani tudi najkrajše dlake. Zgrabi in odstrani dlake, dolge tudi samo 0,5 mm. Brez pritiskanja. Samo nežno drsenje. Vgrajena LED-lučka poskrbi, da ne spregledate nobene dlake. Spodnji del obeh nog lahko uredite že v 6 minutah.
5.0
od 5
142
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mima 2
16/06/2026
Hrvatska
Del promocije
Proizvod je savršen
Preporučujem svima! Odličan proizvod! Jako je praktičan i kompaktan.
Prednosti
Sve
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-05
Trnova kruna 7
16/06/2026
Hrvatska
Del promocije
Proizvod za preporučiti!
Učinkovito i jednostavno. Proizvod je za svaku preporuku!
Prednosti
Jednostavnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2026-06-01
user345678
16/06/2026
Hrvatska
Del promocije
Sve preporuke!!
Odlican proizvod, vrlo jednostavan za koristenje, a rezultati su vidljivi vec nakon prvog koristenja!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2025-11-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Epilator Series 8000 BRE708/00 Bežični epilator, mokro i suho
Date of Use 2025-11-30
V primerjavi z uporabo brez funkcije ProGuide.
Z 2-letno garancijo.