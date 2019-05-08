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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT100M/00

4.3

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Skladbe imejte vedno pri sebi

Kompaktnost, primerna za kamorkoli, združena z odličnim zvokom in različnimi barvami. Zvočnik BT100 omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth in je idealen za popotniškega ljubitelja mode v vsakem od nas.

Poglej vse prednosti

Skladbe imejte vedno pri sebi

  • Bluetooth®

  • Vgrajen mikrofon za klice

  • Akumulatorska baterija

  • 2 W

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova

Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživajte v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

16

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100B boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A boxă portabilă wireless

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

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