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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT100B/00

4.3

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Na voljo v

Aqua
Aqua
Bela
Bela
Oranžna
Oranžna
Črna
Črna

Skladbe imejte vedno pri sebi

Kompaktnost, primerna za kamorkoli, združena z odličnim zvokom in različnimi barvami. Zvočnik BT100 omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth in je idealen za popotniškega ljubitelja mode v vsakem od nas.

Poglej vse prednosti

Skladbe imejte vedno pri sebi

  • Bluetooth®

  • Vgrajen mikrofon za klice

  • Polnilna baterija

  • 2 W

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Vgrajen mikrofon za prostoročno telefoniranje

Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.3

od 5

16

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100B boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A boxă portabilă wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A boxă portabilă wireless

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

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