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Kompaktnost, primerna za kamorkoli, združena z odličnim zvokom in različnimi barvami. Zvočnik BT100 omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth in je idealen za popotniškega ljubitelja mode v vsakem od nas.
Bluetooth®
Vgrajen mikrofon za klice
Akumulatorska baterija
2 W
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.
Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.
4.3
od 5
16
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT100B boxă portabilă wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT100A boxă portabilă wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT100A boxă portabilă wireless
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy