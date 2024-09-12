Podjetje Versuni oznanja odpoklic parnih postaj z naslednjimi številkami modela in kodnimi številkami:

Model izdelka: PSG8030, PSG8040, PSG8050, PSG8130, PSG8140, PSG8160

Kodna številka: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441

(Za celoten seznam in navodila, kje najti številko modela in kodno številko, si oglejte pogosta vprašanja.)

Ta ukrep je bil sprejet zaradi ugotovljene proizvodne napake pri varjenju bojlerja, ki proizvaja paro v parnem sistemu, kar lahko povzroči telesne poškodbe, kot so opekline ali poškodbe zaradi sunka. Odločili smo se za odpoklic teh izdelkov, ker je varnost naših potrošnikov za nas najpomembnejša.

Če imate v lasti katerega od teh izdelkov (z zgoraj navedenimi številkami), se registrirajte tukaj za brezplačno predelavo.



V okviru tega odpoklica bo vaš aparat predelan, bojler pa bo zamenjan z izboljšano različico.