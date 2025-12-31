2 leti garancije
DST6130/40
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
50 g/min pare + 220 g sunka za odstranjevanje trdovratnih gub
Tehnologija Drip-Stop preprečuje puščanje vode
OptimalTEMP - brez prežganin na katerikoli tkanini, primerni za likanje
Likalna plošča SteamGlide Plus za gladko drsenje
Posoda 300 ml + samodejni izklop za varnost
Z neprekinjenim izpustom pare 50 g/min lahko gube odstranite hitreje in učinkoviteje.
Sunkovit izpust pare zagotavlja dodatno moč za odpravljanje trdovratnih gub na debelejših tkaninah, saj dovaja do 220 g pare za učinkovitejše likanje.
Ena optimalna temperaturna nastavitev za vse tkanine, primerne za likanje. Zagotovljeno brez prežganin. Zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP jamčimo, da ta likalnik ne bo nikoli povzročil prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje. Tako lahko varno likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja, v katerem koli vrstnem redu, brez čakanja na prilagoditev temperature ali predhodnega razvrščanja oblačil.
Ocene
Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. Coli, S. Aureus, C. Albicans in pršice na bombažu po 10 minutah parnega likanja